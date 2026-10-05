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05 октября 2026, 17:56

Больничный не всегда освобождает от штрафа ТЦК: суд объяснил условия ответственности

05 октября 2026, 17:56
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Фото иллюстративное
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Наличие больничного или пребывания человека на стационарном лечении не означает автоматической отмены штрафа за неприбытие по повестке

Об этом сообщили в ОО "Захист Держави. Хмельницкий", передает RegioNews .

Как сообщается, на это обратил внимание Коломыйский горрайонный суд, рассматривая дело о привлечении к ответственности за нарушение правил военного учета.

В деле суд оценивал не только факт пребывания человека на лечении, но и обстоятельства его сообщения о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

По материалам дела, мужчина обжаловал наложенный на него штраф в размере 17 тысяч гривен, ссылаясь, в частности, на пребывание на больничном.

В то же время, суд исходил из того, что сам факт болезни или пребывания на лечении не является безусловным основанием для отмены постановления об административном правонарушении. Важно то, было ли лицо надлежащим образом уведомлено о вызове и имело ли законные основания не явиться.

Более подробный разбор судебной практики и практические советы смотрите в видео.

Напомним, что работодатели, физические лица-предприниматели и самозанятые ветераны могут получить компенсацию от государства за расходы на обустройство рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью.

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