Во Львовской области начальник ТЦК мобилизовал людей, которых не существовало
Во Львовской области разоблачили бывшего начальника ТЦК. Он вносил в реестр недостоверные сведения
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, начальник ТЦК искусственно завышал показатели своей работы. Для этого вносил информацию о военнообязанных гражданах о якобы их мобилизации и направлении для прохождения службы в воинские части. Оказалось, он просто использовал данные людей, уже служащих в ВСУ, повторно.
Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы.
Напомним, что во Львовской области судили старшего лейтенанта за небрежное отношение к службе. Оказалось, что от него скрылись призывники.
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