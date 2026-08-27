$3,5 тысячи за побег: эксполицейский из Харьковщины возил мужчин до границы с Беларусью
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего патрульного с Харьковщины, обвиняемого в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Обвинительный акт направили в суд
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По данным следствия, эксполицейский на собственном автомобиле перевозил мужчин из Харькова в одно из сел Ровенской области вблизи границы с Беларусью. За свои услуги он брал по 3,5 тысяч долларов с человека.
Правоохранитель рассчитывал, что его статус поможет беспрепятственно проходить блокпосты. Однако автомобиль с ним и "клиентами" остановили работники Государственной пограничной службы Житомирской области.
По информации ГБР, мужчины имели при себе все необходимое для дальнейшего пешего перехода границы – еду, карематы, маскировочную одежду и средства навигации.
Сейчас фигуранта уволили из Национальной полиции. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Эксполицейскому грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.