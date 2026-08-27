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27 августа 2026, 11:43

$3,5 тысячи за побег: эксполицейский из Харьковщины возил мужчин до границы с Беларусью

27 августа 2026, 11:43
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Фото: ГБР
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Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего патрульного с Харьковщины, обвиняемого в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, эксполицейский на собственном автомобиле перевозил мужчин из Харькова в одно из сел Ровенской области вблизи границы с Беларусью. За свои услуги он брал по 3,5 тысяч долларов с человека.

Правоохранитель рассчитывал, что его статус поможет беспрепятственно проходить блокпосты. Однако автомобиль с ним и "клиентами" остановили работники Государственной пограничной службы Житомирской области.

По информации ГБР, мужчины имели при себе все необходимое для дальнейшего пешего перехода границы – еду, карематы, маскировочную одежду и средства навигации.

Сейчас фигуранта уволили из Национальной полиции. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Эксполицейскому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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