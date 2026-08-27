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27 серпня 2026, 10:58

На Прикарпатті 14-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: загинув пасажир

27 серпня 2026, 10:58
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Фото: Національна поліція
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Смертельна ДТП сталася 26 серпня близько 20:10 у селі Рожнів Косівського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 14-річний мешканець Косівського району керував мотоциклом Kovi 250 без реєстраційного номера та рухався вулицею Героїв Небесної Сотні у напрямку села Тростянець.

На заокругленій ділянці дороги неповнолітній водій не впорався з керуванням, унаслідок чого мотоцикл упав. Його 15-річний пасажир, також мешканець Косівського району, від отриманих травм загинув на місці.

Поліцейські встановили місцезнаходження водія за місцем проживання. Мотоцикл, причетний до ДТП, виявили у гаражі. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння– він був тверезий.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.

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