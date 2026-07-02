Фото: полиция

В Раздельнянском районе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который поджег автомобили своего отца. Инцидент произошел несколько дней назад ночью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Накануне между родственниками случился бытовой конфликт. Сын пошел к себе домой, но затаил обиду и решил отомстить. Он подготовил легковоспламеняющуюся жидкость, ночью пришел к автомобилям 54-летнего отца Toyota Avensis и "ВАЗ", облил их и поджег.

Возгорание заметили соседи, которые вместе с вызванными спасателями потушили огонь. Машины получили повреждения, из людей никто не пострадал.

Полицейские установили личность поджигателя той же ночью.

Фигуранту объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Мужчина находится под стражей, следствие продолжается. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Кропивницком 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. Мужчина отказался от госпитализации, медики оценили его состояние как некритическое.