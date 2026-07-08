Массированный террор Днепропетровщины: почти 30 атак, четверо раненых и повреждены предприятия

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровской области, повреждены два предприятия, пострадали четыре человека

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, в Днепровском районе враг бил по Слобожанской и Николаевской общинам. Повреждены логистическое и сельскохозяйственное предприятия.

Пострадал 35-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены гимназия, амбулатория, админздание, многоквартирный дом, частные дома и автомобили.

Ранения получили 55-летний мужчина и 59-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне били по Николаевской общине.

По уточненной информации, из-за утренней атаки в Павлограде пострадала 69-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Херсонской области в течение 8 июля в результате российских атак три человека погибли, 12 человек получили травмы.