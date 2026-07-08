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08 июля 2026, 20:59

Спецоперация СБУ: как дрон Sea Baby вывел из строя российский нефтяной танкер

08 июля 2026, 20:59
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Фото: скриншот с видео
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Служба безопасности Украины провела очередную успешную спецоперацию по системному снижению военно-экономического потенциала РФ. Сегодня утром морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер "Blue", входящий в состав "теневого флота" Российской Федерации

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

На момент удара судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате которого последний получил серьезные повреждения.

Против морского дрона СБУ пыталась работать вражеская авиация, но безрезультатно.

Танкер "Blue" находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций. Он относится к классу Suezmax — крупным морским танкерам, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Поражение судов "теневого флота" является частью системной работы СБУ по снижению экономического потенциала государства-агрессора. Именно с помощью таких танкеров Россия обходит международные санкции и получает миллиардный доход от экспорта нефти, который направляет на финансирование войны против Украины.

"С точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны такие суда являются абсолютно законными военными целями. Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы кремля, повышает цену российской военной логистики и ослабляет финансовую основу РФ для продолжения агрессии", - сообщает СБУ.

Напомним, что СБУ второй раз за неделю нанесла удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму - аэродромах "Саки" и "Гвардейское".

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