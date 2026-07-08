На Буковине в результате ДТП скончался 11-летний ребенок: будут судить отца

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В Черновицкой области получил подозрение мужчина, который в пьяном виде вызвал ДТП. В результате ДТП скончался ребенок

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла 7 июля в селе Мамаевцы Черновицкой области. Столкнулись два легковых автомобиля. Проверка показала, что водитель Citroën был пьян.

В салоне его автомобиля была 22-летняя женщина и их 11-месячная дочь. В результате ДТП они получили травмы, ребенок был в очень тяжелом состоянии. К сожалению, на следующий день девочка скончалась.

Теперь мужчина получил подозрение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 21-летнему водителю BMW, устроившему масштабную аварию в Подольском районе Киева, сообщили о подозрении. У него нет водительского удостоверения, давать какие-либо показания он отказался. В результате ДТП погибла 51-летняя водитель одного из авто, пострадала пассажирка BMW.