В Одессе неизвестный захватил двух человек в заложники в парикмахерской
В Одессе в среду, 8 июля, произошло чрезвычайное событие – неизвестный мужчина захватил двух человек в заложники в помещении одной из парикмахерских
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
На месте происшествия работают правоохранители и спецназовцы. Территорию вокруг здания оцепили.
Пока обстоятельства инцидента, а также мотивы мужчины устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет.
Ожидается официальный комментарий от правоохранительных органов.
Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей. Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
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