В Одессе неизвестный захватил двух человек в заложники в парикмахерской

Скриншот с видео

В Одессе в среду, 8 июля, произошло чрезвычайное событие – неизвестный мужчина захватил двух человек в заложники в помещении одной из парикмахерских

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

На месте происшествия работают правоохранители и спецназовцы. Территорию вокруг здания оцепили.

Пока обстоятельства инцидента, а также мотивы мужчины устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет.

Ожидается официальный комментарий от правоохранительных органов.

Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей. Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.