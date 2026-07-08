Враг атаковал АЗС в Краматорске: вспыхнул пожар

Фото: ГСЧС

Российский беспилотник днем 8 июля ударил по автозаправочной станции в Краматорске Донецкой области, возник пожар

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, передает RegioNews .

Российские войска не прекращают атаковать гражданскую инфраструктуру Донбасса. Сегодня российский FPV-дрон в очередной раз нанес удар по одной из автозаправочных станций Краматорска.

В результате попадания возник пожар топливораздаточной колонки.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что в Херсонской области в течение 8 июля в результате российских атак три человека погибли, 12 человек получили травмы.