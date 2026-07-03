Огненный смерч в Чернобыле: спасатели Киевщины круглосуточно борются со сокрушительной стихией
В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с огненным смерчем
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
"Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно борются спасатели Киевщины в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится в сообщении спасателей.
Отмечается, что ГСЧС-ники изо дня в день сдерживают огонь, чтобы не дать ему распространяться.
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли из-за падения русских дронов.
Напомним, что с начала года на территории Запорожской области в результате пожаров сгорело около 10 гектаров урожая.
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Враг уничтожает урожай: в Запорожье и Херсонской области пылают гектары пшеничных полей
03 июля 2026, 22:44Цены на горючее обваливаются: какие ценники на украинских АЗС
03 июля 2026, 22:30Удар по АЗС в Полтавской области: среди раненых — волонтер из Швеции
03 июля 2026, 22:18На Волыни женщина продала своего сына за 25 тысяч
03 июля 2026, 22:05Кровавый день на Днепропетровщине: более 50 атак, трое погибших и 12 раненых, среди которых дети
03 июля 2026, 21:43Херсонщина под огнем: вражеские атаки унесли жизни пожилой женщины, есть раненые
03 июля 2026, 20:58В Прикарпатье пассажирский микроавтобус влетел в иномарку: среди пострадавших - дети
03 июля 2026, 20:45В Хмельницкой области из-за ДТП на автодороге Стрый — Изварино ограничено движение
03 июля 2026, 20:41На Прикарпатье "нагрели" полтора миллиона на лечении младенцев
03 июля 2026, 20:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все блоги »