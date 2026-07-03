Огненный смерч в Чернобыле: спасатели Киевщины круглосуточно борются со сокрушительной стихией

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В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с огненным смерчем

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

"Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно борются спасатели Киевщины в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что ГСЧС-ники изо дня в день сдерживают огонь, чтобы не дать ему распространяться.

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли из-за падения русских дронов.

Напомним, что с начала года на территории Запорожской области в результате пожаров сгорело около 10 гектаров урожая.