Вспышка гепатита А в Закарпатье: в селе Заречево зафиксировано более десятка больных

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В селе Заречево Перечинской общины на Закарпатье в местах обитания ромов зафиксировали вспышку гепатита А. Уже известно о 13 инфицированных, из которых двое взрослых и 11 детей

Об этом сообщил Перечинский городской совет, передает RegioNews .

По словам городского головы Перечина Ивана Погориляка, сейчас инфицированы двое взрослых и 11 детей, но пациенты неохотно соглашаются на госпитализацию.

Медики и соответствующие службы проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. В то же время чрезвычайно важно, чтобы инфицированные или контактировавшие с больными люди соблюдали рекомендации врачей по госпитализации, вакцинации, лечению и противоэпидемическим мерам.

"В связи с тем, что в селе Заречево продолжают фиксироваться случаи заболевания гепатитом А, призываем жителей общины ответственно относиться к собственному здоровью и неукоснительно соблюдать элементарные правила профилактики", - подчеркнули в горсовете.

Жителей общины призывают: тщательно мыть руки с мылом, мыть овощи и фрукты, употреблять безопасную питьевую воду, соблюдать чистоту в быту и временно воздержаться от купания в реках или открытых водоемах. Также отмечают важность не заниматься самолечением и сразу обращаться к медикам.

Напомним, что в Хустском городском территориальном обществе продолжаются усиленные эпидемиологические мероприятия из-за вспышки вирусного гепатита А в селе Иза. Поэтому местная школа перешла на дистанционное обучение.