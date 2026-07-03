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Прыгнул в воду и ударился о пирс: в Ровенской области погиб 18-летний юноша
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03 июля 2026, 08:56

Прыгнул в воду и ударился о пирс: в Ровенской области погиб 18-летний юноша

03 июля 2026, 08:56
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Фото: полиция
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Трагедия произошла 1 июля около двух ночи в Вараше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель отдыхал возле ставка вместе с компанией друзей. Во время купания парень решил прыгнуть в воду, однако ударился о пирс и упал в водоем. Друзья сразу достали товарища на берег и вызвали экстренные службы.

Медики "скорой" более двух часов проводили реанимационные мероприятия, однако спасти 18-летнего юношу не удалось.

При поверхностном осмотре тела видимых признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, 1 июля в Одесской области во время отдыха на ставку погиб четырехлетний мальчик. Дедушка, приехавший на водоем с тремя внуками, на несколько минут отвлекся на старших детей и потерял младшего из виду. Вскоре он нашел ребенка в воде без признаков жизни.

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