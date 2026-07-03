Фото: ГСЧС

Вечером 2 июля произошел пожар на территории несанкционированной свалки в городе Ржищев Обуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о возгорании на улице Киевский путь спасатели получили в 21:02. Горела несанкционированная свалка.

Спасатели полностью ликвидировать возгорание немного больше чем за час.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на Запорожье с начала года пожары уничтожили около 10 гектаров урожая.