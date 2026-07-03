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03 июля 2026, 19:55

В Полтавской области фотограф под видом фотосессий заманивал детей на съемки порно

03 июля 2026, 19:55
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Фото из открытых источников
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В Кременчуге судили фотографа, который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах

Об этом сообщает "Полтавщина", передает RegioNews.

Фотограф на протяжении нескольких лет сексуально эксплуатировал малолетних и несовершеннолетних девушек, изготовлял при их участии порнографические материалы, хранил и распространял детскую порнографию. В частности, в своей фотостудии и квартире он устроил места разврата.

Задержан фотограф еще три года назад. Тогда во время обысков у него обнаружили более 40 видеофайлов с детской порнографией. Тогда его заключили под стражу.

Как выяснили в ходе расследования, фотограф (гражданин РФ, имевший вид на жительство) работал с фото и видео. В частности, он часто занимался съемкой детских выпускных и праздников в учреждениях дошкольного образования. Там он знакомился с детьми и постепенно входил в доверие.

В 2014-2019 годах он систематически искал малолетних и несовершеннолетних девушек, затем приглашал ей домой, дарил подарки, платил деньги. Впоследствии он наклонял детей к сексуальным контактам, использовал их для изготовления фото и видео порнографического характера. Потерпевшие получали от 50 до 100 гривен за встречи.

Среди его пострадавших, по меньшей мере, три девочки 12 и 13 лет. Фотограф совершал к ним детей развратные действия, демонстрировал половые органы, показывал порнографические материалы, склонял к сексуальным контактам, а также неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие.

В частности, в Кременчуге он организовал места разврата в собственной квартире и фотостудии. Помещения были оборудованы для съемок порно. Также правоохранители выяснили, что в 2014 году мужчина направил другому пользователю пять фотографий порнографического характера с изображением несовершеннолетней девушки.

Суд назначил мужчину 11 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Полтаве приговорили к пожизненному заключению 59-летнего педофила . Злоумышленник похитил 12-летнюю девочку, изнасиловал, убил и обжег тело.

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