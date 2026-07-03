Масштабное ДТП с поездом в Ровенской области: водителю маршрутки и регулировщику сообщили о подозрении

Фото: полиция Ровенской области

Регулятор и водитель задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины их поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Правоохранители сообщили 42-летнему водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек), а 54-летнему регулировщику, жителю села Пятигоры, — по ч.3 ст.27 — по ч.3 ст. транспорта, повлекшие гибель людей).

Согласно осмотру с помощью прибора Драгер и в медучреждении регулятор был трезв. У водителя маршрутки отобраны биологические образцы.

Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам, — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в поселке Квасилов Ровенского района 2 июля произошло смертельное ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще травмированы.