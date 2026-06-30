07:44  30 июня
На Волыни от удара молнии пострадали семь человек
01:35  30 июня
Потолок полностью обрушился: продюсер Елена Мозговая показала свою квартиру после обстрелов
00:35  30 июня
Теперь муж и жена: Даша Квиткова показала фото со свадьбы с Владимиром Бражко
UA | RU
UA | RU
30 июня 2026, 08:27

ДТП в Кировоградской области: автомобили превратились в металлолом, шестеро пострадавших

30 июня 2026, 08:27
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 29 июня около 13:30 на трассе возле села Злынка Новоукраинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель "ВАЗ-2112" не справился с управлением, выехал на правую обочину, после чего легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с авто Renault Laguna.

В результате ДТП травмы получили 32-летний водитель Renault и его пассажиры – 27-летняя женщина и 9-летний мальчик. Также травмировались 48-летний водитель "ВАЗа" и двое его пассажиров, среди которых один 10-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и упал на дорогу. От полученных травм 21-летний парень скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП происшествия авария Кировоградская область пострадавшие
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Харьковщина под огнем: четверо погибших и 24 пострадавших
30 июня 2026, 09:16
Ракетный удар по Днепру: в больнице умер мужчина, количество погибших увеличилось до семи
30 июня 2026, 09:10
Удары по инфраструктуре в Сумах: спасатели ликвидировали пожары
30 июня 2026, 08:57
Россияне запустили по Украине более 150 БПЛА: сколько сбила ПВО
30 июня 2026, 08:43
В Киеве двое мужчин обокрали и подожгли BMW – их будут судить
30 июня 2026, 08:36
Польша заявила о возможном вето на вступление Украины в ЕС через Бандеру
30 июня 2026, 08:15
В Черновцах во время отдыха на водоеме утонул мужчина
30 июня 2026, 08:12
Обстрелы Сумщины: под огнем оказались 18 громад, 10 человек получили ранения
30 июня 2026, 07:56
На Волыни от удара молнии пострадали семь человек
30 июня 2026, 07:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »