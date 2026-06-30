Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель "ВАЗ-2112" не справился с управлением, выехал на правую обочину, после чего легковушку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с авто Renault Laguna.

В результате ДТП травмы получили 32-летний водитель Renault и его пассажиры – 27-летняя женщина и 9-летний мальчик. Также травмировались 48-летний водитель "ВАЗа" и двое его пассажиров, среди которых один 10-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и упал на дорогу. От полученных травм 21-летний парень скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.