Херсонщина под огнем: вражеские атаки унесли жизни пожилой женщины, есть раненые

Фото иллюстративное/ ГСЧС Херсонщины

В течение 3 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона авиацией, ствольной артиллерией, минометами и дронами разного типа.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, четыре получили ранения.

Ориентировочно в 15:10 окупанты атаковали Никольское - погибла 73-летняя женщина.

Четверо раненых получили травмы от последствий использования врагом БПЛА в Херсоне, Камышанах и Урожайном.

Кроме того, повреждения получили частные дома, складское помещение, техника и автотранспорт.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области 3 июля российский дрон атаковал автомобиль аварийной бригады.