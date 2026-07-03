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03 июля 2026, 20:58

Херсонщина под огнем: вражеские атаки унесли жизни пожилой женщины, есть раненые

03 июля 2026, 20:58
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Фото иллюстративное/ ГСЧС Херсонщины
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 В течение 3 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона авиацией, ствольной артиллерией, минометами и дронами разного типа.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, четыре получили ранения.

Ориентировочно в 15:10 окупанты атаковали Никольское - погибла 73-летняя женщина.

Четверо раненых получили травмы от последствий использования врагом БПЛА в Херсоне, Камышанах и Урожайном.

Кроме того, повреждения получили частные дома, складское помещение, техника и автотранспорт.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области 3 июля российский дрон атаковал автомобиль аварийной бригады.

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