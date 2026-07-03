В Хмельницкой области из-за ДТП на автодороге Стрый — Изварино ограничено движение

Фото: полция Хмельницкой области

На 202-м километре автодороги М-30 Стрый — Изварино, вблизи села Лозовая Хмельницкой области, 3 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть травмированые

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

Из-за аварии движение транспорта на этом участке дороги затруднено. Патрульные полицейские организовали реверсивное движение по обеспечению проезда.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, учитывать осложнения при планировании маршрута.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом . В результате ДТП пострадали шесть человек.