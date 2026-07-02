Смертельное ДТП в Ровенской области: поезд протаранил маршрутку, четверо погибших

Фото: полиция Ровенской области

В поселке Квасилов Ровенского района 2 июля произошло смертельное ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще травмированы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 13:55. На месте происшествия работают полицейские и экстренные службы.

Сначала правоохранители сообщали о трех погибших, однако впоследствии уточнили, что количество жертв возросло до четырех.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства и причины столкновения поезда с маршрутным автобусом устанавливают правоохранители. Более подробную информацию обещают сообщить позже.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом . В результате ДТП пострадали шесть человек.