На Прикарпатье "нагрели" полтора миллиона на лечении младенцев

Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковской области разоблачили схему на фиктивном лечении детей. Получила подозрение бывшая директора медицинского учреждения

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, должностные лица коммунального некоммерческого предприятия "Городской клинический перинатальный центр Ивано-Франковского городского совета" искусственно завышали объемы предоставленных медицинских услуг.

В частности, в течение 2023-2024 годов в электронную систему здравоохранения вносились недостоверные сведения о якобы лечении новорожденных в сложных случаях. Хотя на самом деле таких медицинских услуг не предоставлялось.

Бывшая руководительница медицинского учреждения согласовала и подавала в Национальную службу здоровья ложные отчеты. В результате схемы нанесен ущерб более чем на 1,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее в столице к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн.