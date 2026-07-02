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02 июля 2026, 19:38

Кровавое ДТП в центре Харькова: мотоциклист сбил женщину на переходе — оба погибли

02 июля 2026, 19:38
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Фото: полиция Харьковской области
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2 июля в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На регулируемом пешеходном переходе у Майдана Защитников Украины мотоцикл наехал на женщину, после чего влетел в припаркованную Skoda

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В районе перекрестка проспекта Героев Харькова и Майдана Защитников Украины произошел наезд мотоцикла Suzuki под управлением 32-летнего водителя на 68-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и скончалась в автомобиле скорой помощи. Водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу, где скончался.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что авария произошла 30 июня по проспекту Князя Владимира в Белой Церкви. Правоохранители начали расследование.

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