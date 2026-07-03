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Завершено досудебное расследование двух бывших правоохранителей из Хмельницкой области, которые помогали скрыть обстоятельства ДТП, в котором погиб подросток. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Авария произошла в начале 2026 года ночью в селе Понинка Шепетовского района, где автомобиль сбил 17-летнего велосипедиста. Парень погиб на месте. Виновником ДТП оказался сын бывшего руководителя одного из правоохранителей, который прибыл на вызов. Руководитель воспользовался связями и попросил помочь сыну уйти от ответственности.

Полицейские выключили бодикамеры, изменили расположение транспортных средств на дороге и намеренно затягивали осмотр водителя на состояние опьянения до приезда следственно-оперативной группы. Несмотря на эти манипуляции, экспертиза все равно зафиксировала в крови водителя 1,73 промилле алкоголя.

Попытка фальсификации осложнила следствие, но не помешала установить истину.

Оба сообщника уволены из правоохранительных органов. Своей вины они не признают, однако будут отвечать перед законом по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 УК Украины (сокрытие особо тяжкого преступления по предварительному сговору группой лиц). Экс-правоохранителям грозит до 3 лет заключения.

Напомним, самого водителя суд ранее уже признал виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.