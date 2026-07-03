Вместо мыслей о выборах нужно готовиться к сложной зиме и уничтожать вражеские НПЗ

После таких обстрелов российскими преступниками гражданских объектов и глубоко осознанного желания продолжать терроризировать и убивать людей в Украине, понятны, по крайней мере, три вещи

После таких обстрелов российскими преступниками гражданских объектов и глубоко осознанного желания продолжать терроризировать и убивать людей в Украине, понятны, по крайней мере, три вещи

Последствия обстрелов Киева 2 июля. Фото: ГСЧС

Во-первых: украинские ПВО/ПРО работают на высоком профессиональном уровне, но 100% сбития баллистики не будет, поэтому усиливаем защиту и пытаемся доставать российские НПЗ и, желательно – еще больше поражать пусковых установок врага.

Во-вторых: готовиться нужно не к выборам, а к сложной зиме (хоть украинцам и не привыкать, но каждая зима и атаки врага делают инфраструктуру менее устойчивой).

В-третьих: нужно уже сейчас предупредить всех причастных, что российские выборы на оккупированных территориях запрещены, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соболезнование родственникам и близким погибших… Смерть – врагам!

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