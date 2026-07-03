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03 июля 2026, 19:16

Масштабная эвакуация в Харьковской области: расширен перечень общин для вывоза населения

03 июля 2026, 19:16
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Фото: Олег Синегубов
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В Харьковской области 3 июля расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области, в семи населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Решение было принято 3 июля на заседании Совета обороны области.

"Учитываем возможное обострение ситуации безопасности в приграничных и прифронтовых общинах", - отметил Синегубов.

В Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта: Аркадовка, Богодаровка, Василенково, Великие Хутора, Верхнезорянское, Гетмановка, Горожановка, Гроза, Журавка, Зорянское, Ивановка, Колесниковка, Лелюковка, Максимовка, Максимовка, Млынки, Мостовое, Новый Лиман, Новостепановка, Огурцовка, Адрадное, Александровка, Алексеевка, Петровка, Петрополье, Полтава, Раевка, Сазоновка, Самарское, Семеновка, Ставище, Станиславка, Старый Чизвик, Сумское, Татьяновка, Троицкое, Худоярово.

В Богодуховском районе эвакуация будет осуществляться из поселков Ульяновка и Заречное, сел Ивановка, Уютное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девятибратово, Зарябинка, Лесковка, Константиновка и Снеги.

В Дергачевской общине обязательная эвакуация и обязательная эвакуация детей принудительно объявлена в поселках Питомник, Новое, Слатино, а также селах Русская Лозовая, Соленый Яр, Безруки, Лещенки.

Напомним, что в Черниговской области началась новая волна эвакуации. Местные власти назвали список поселков.

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