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03 июля 2026, 19:15

В Украине разоблачили мошеннические критообменники, которые обворовывали людей по всей стране

03 июля 2026, 19:15
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Фото: прокуратура
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Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Оказалось, что под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов работал механизм завладения деньгами людей

Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Злоумышленники маскировались под легальный бизнес. Они создали сайт, принимали заявки онлайн и через соцсети, а также имели обменные пункты во всех регионах. Однако после обналичивания клиенты не получали ни криптовалюты, ни свои деньги.

"Был отработан механизм. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили присваиваемые ими средства, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок", - говорит генпрокурор.

Во время обысков правоохранители изъяли в общей сложности более 20 миллионов гривен. Готовят подозрения для участников схемы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Полтаве прекращена деятельность 14 торговых павильонов, где продавали электронные сигареты и жидкости в их сомнительное происхождение без разрешительных документов. Правоохранители изъяли товар на 5 млн грн.

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