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25 июня 2026, 22:35

На Прикарпатье мужчина поджег дом, чтобы скрыть убийство

25 июня 2026, 22:35
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла в Надворной. правоохранители нашли тело мужчины с многочисленными признаками насильственной смерти

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами во время застолья с алкоголем произошел конфликт. Ссора закончилась смертью одного из них. Затем соседи заметили пожар и вызвали экстренные службы.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили тело мужчины с многочисленными признаками насильственной смерти. Выяснилось, что во время ссоры 62-летний товарищ нанес ему многочисленные удары руками и ногами, несколько раз ударил ножом, а затем задушил его. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег тело погибшего.

"Правоохранители обнаружили подозреваемого на месте происшествия - в квартире. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Следователи задержали его в процессуальном порядке и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве", - сообщили в полиции.

Напомним, на Львовщине задержали водителя Audi Q5, повлекшего смертельное ДТП. На месте он заявил правоохранителям, что убил собственную мать – женщину обнаружили мертвой дома, на ее теле находились ножевые ранения.

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