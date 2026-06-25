На Прикарпатті чоловік підпалив будинок, щоб приховати вбивство

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, між двома чоловіками під час застілля з алкоголем стався конфлікт. Сварка закінчилась смертю одного з них. Потім сусіди помітили пожежу та викликали екстрені служби.

Під час огляду будинку правоохоронці знайшли тіло чоловіка з численними ознаками насильницької смерті. З'ясувалось, що під час сварки 62-річний товариш завдав йому численних ударів руками та ногами, кілька разів ударив ножем, а потім задушив його. Щоб приховати злочин, зловмисник підпалив тіло загиблого.

"Правоохоронці виявили підозрюваного на місці події – в квартирі. Він був у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині затримали водія Audi Q5, який спричинив смертельну ДТП. На місці він заявив правоохоронцям, що вбив власну матір – жінку виявили мертвою вдома, на її тілі були ножові поранення.