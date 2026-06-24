Фото: полиция

На Львовщине задержали водителя Audi Q5, который вызвал смертельное ДТП. На месте он заявил правоохранителям, что убил свою мать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария произошла утром 24 июня на улице Глинской в Пустомытах. Патрульные заметили автомобиль без переднего номерного знака и пытались остановить его. Водитель проигнорировал требование правоохранителей и пытался уехать прочь, во время чего столкнулся со служебным автомобилем полиции.

Впоследствии водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Citroen. От удара легковушку отбросило во двор частного дома, где она перевернулась.

Водитель Citroen, житель Львовской области, погиб на месте от полученных травм.

После задержания 24-летний водитель Audi сообщил полицейским, что убил свою мать. Правоохранители проверили информацию и обнаружили женщину мертвой в квартире по месту жительства. На ее теле были ножевые ранения.

Парня задержали и направили на медицинское освидетельствование.

По фактам убийства и смертельного ДТП открыты уголовные производства (ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 286). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее во Львовской области получили мужчину, который убил знакомого. Он жестоко избил его во время ссоры.