Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На месте работали полицейские, спасатели и другие профильные службы. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу, которая должна установить причину смерти.

Следователи начали уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Девушка 23 июня в 19:00 ушла с друзьями на реку и не вернулась домой. В последний раз она выходила на связь 24 июня ориентировочно в 2:00.

Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где пропали четыре человека, среди них – трое детей.