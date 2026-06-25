Фото: ОГП

Прокуроры доказали в суде вину жителя Полтавы, который похитил, изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Также суд признал его виновным в сексуальном насилии в отношении другого ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Обвиняемый неоднократно менял свою позицию по признанию вины, пытался ввести в заблуждение органы досудебного расследования и суд.

"Он сообщал неправдивую информацию о якобы предварительно согласованных встречах с ребенком и отрицал принадлежность ему компьютерной техники, изъятой на дому. Все это свидетельствует об отсутствии осознания им противоправности своих действий", – рассказали в прокуратуре.

В итоге Полтавский райсуд назначил злоумышленнику самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, преступление произошло вечером 26 мая 2024 года. Девочка была возле рынка вместе с матерью и отчимом. Пока взрослые работали, 57-летний полтавчанин подъехал на автомобиле, воспользовался доверчивостью ребенка и заманил его в автомобиль. После пропажи дочери мать обратилась в полицию. Ребенка искали четыре дня: проверяли подъезды, дворы, кустарники и лесополосы.

Прокуроры доказали в суде, что мужчина привез девочку к себе домой, изнасиловал и фотографировал ее раздетой. На следующее утро он вывез ребенка в лесополосу и убил двумя ударами ножа в сердце.

Чтобы скрыть преступление, полтавчанин обжег тело газовыми горелками и смотрел, как она горит. Далее он перевез обгоревшее тело за 30 км к другой лесополосе и прикрыл ветками.

В ходе расследования преступления правоохранители установили, что в августе 2023 года фигурант совершил сексуальное насилие в отношении 9-летней внучки знакомых.