Фото: полиция

В результате вражеских атак на территории области ранения и травмы получили жители нескольких громад области. Среди пострадавших – двое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде из-за ударов управляемых авиабомб ранения и травмы получили четверо мужчин 68, 86, 72 и 46 лет и четверо женщин 71, 46, 74 и 35 лет.

В Шосткинской громаде в результате атак вражеских БПЛА пострадали 17-летний юноша, мужчины 44 и 74 лет, а также 62-летняя женщина.

В Середино-Будской громаде из-за минометных обстрелов травмирована 75-летняя женщина.

В Глуховской громаде в результате попадания вражеского дрона ранения получила 69-летняя женщина.

В Березовской громаде из-за удара беспилотника травмированы двое 60-летних мужчин.

В Николаевской сельской громаде в результате атаки дрона ранения получили мужчины 50 и 19 лет.

Кроме того, за медицинской помощью обратились женщины 23, 42 и 48 лет и 5-летняя девочка, пострадавшие в Сумской громаде во время ночного удара КАБами 10 августа.

Также к врачам обратились две женщины 69 и 73 лет, травмированные 9 августа из-за попадания вражеского дрона в Середино-Будской громаде.

В медучреждение обратился и 50-летний мужчина, который получил ранение 10 августа в результате удара дрона в Белопольской громаде.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Шесть человек погибли, 19 – получили ранения.