21:56  08 июня
Взрыв в Днепре: в результате детонации боеприпаса погибли двое мужчин
20:45  08 июня
В Киевской области женщина за 50 тысяч евро продавала бракосочетание
20:36  08 июня
"Рейд" на железную дорогу врага: в Брянской области уничтожен очередной российский локомотив
UA | RU
UA | RU
08 июня 2026, 22:21

Смертельное ДТП в переходе на Чоколовке: погибла работница столичного детского сада

08 июня 2026, 22:21
Читайте також українською мовою
Фото: Детский сад 350
Читайте також
українською мовою

Четвертую жертву ДТП 5 июня в Киеве, когда водитель на скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре и убил четырех человек звали Ирина Лазарева. Она работала воспитательницей в столичном детском саду. У женщины остался сын

Об этом сообщили в Facebook-странице садика, где работала Ирина, передает RegioNews .

"Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой потерей для всего нашего коллектива.

В это скорбное время выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины. У нее остались родители и сын, которые сейчас переживают невосполнимое горе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 июня около 17:00 водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал за пределы проезжей части и въехал в подземный переход, где находились пешеходы.

В результате ДТП погибли четыре человека - двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему водителю, который в Соломенском районе вызвал дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими и несколькими пострадавшими.

Следствие установило, что с января 2025 года мужчина десять раз привлекался к административной ответственности, в том числе пять раз за превышение скорости.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Ему грозит до 10 лет заключения и лишения права управлять транспортом сроком до 3 лет.

Суд отправил обвиняемого под стражу на 60 дней до 3 августа 2026 года без права внесения залога. В то же время, руководителя СИЗО обязали обеспечить Плешивцеву оказание медицинской помощи, в частности при необходимости доставить в медучреждение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП детский сад воспитательница
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Сдает в аренду квартиру в "хрущевке": Сергей Притула объяснил, на какие деньги обеспечивает семью
09 июня 2026, 00:35
В Украине ощутимо изменились цены на овощи: что подорожало
08 июня 2026, 23:55
Топливо в Украине подешевело: какие ценники на АЗС
08 июня 2026, 23:35
Атака на энергообъект Черниговщины: обесточено более 48 тысяч потребителей
08 июня 2026, 22:56
В Одессе ТЦК отказалось давать отсрочку студенту: почему это произошло
08 июня 2026, 22:55
У "Слуги народа" Мотовиловеця нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов
08 июня 2026, 22:35
В Киевской области разоблачили канал "продажи" женщин в сексуальное рабство
08 июня 2026, 22:15
Взрыв в Днепре: в результате детонации боеприпаса погибли двое мужчин
08 июня 2026, 21:56
В Кропивницком осудили предателя, который наводил ракеты на больницы и энергообъекты
08 июня 2026, 21:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Юрий Бутусов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »