Смертельное ДТП в переходе на Чоколовке: погибла работница столичного детского сада

Фото: Детский сад 350

Четвертую жертву ДТП 5 июня в Киеве, когда водитель на скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре и убил четырех человек звали Ирина Лазарева. Она работала воспитательницей в столичном детском саду. У женщины остался сын

Об этом сообщили в Facebook-странице садика, где работала Ирина, передает RegioNews .

"Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой потерей для всего нашего коллектива. В это скорбное время выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины. У нее остались родители и сын, которые сейчас переживают невосполнимое горе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 июня около 17:00 водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал за пределы проезжей части и въехал в подземный переход, где находились пешеходы.

В результате ДТП погибли четыре человека - двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему водителю, который в Соломенском районе вызвал дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими и несколькими пострадавшими.

Следствие установило, что с января 2025 года мужчина десять раз привлекался к административной ответственности, в том числе пять раз за превышение скорости.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Ему грозит до 10 лет заключения и лишения права управлять транспортом сроком до 3 лет.

Суд отправил обвиняемого под стражу на 60 дней до 3 августа 2026 года без права внесения залога. В то же время, руководителя СИЗО обязали обеспечить Плешивцеву оказание медицинской помощи, в частности при необходимости доставить в медучреждение.