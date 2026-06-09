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09 июня 2026, 10:51

Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Киевской области: мужчина умер в "скорой", пострадал ребенок

09 июня 2026, 10:51
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Фото: полиция
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ДТП произошло на днях на трассе "Киев – Знаменка" вблизи села Ходосовка Обуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Nissan из-за скорости движения не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Tesla и Toyota.

В результате столкновения 37-летний пассажир Nissan получил тяжелые травмы и скончался в карете "скорой". Самого виновника ДТП и его 14-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

Экспертиза показала, что 43-летний водитель Nissan был сильно пьян – в его крови обнаружили 2,13 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали мужчину. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Напомним, ночью 8 июня на Львовщине Tesla вылетела в кювет и разбилась вдребезги. От полученных травм 20-летний юноша погиб, еще четверо парней пострадали.

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