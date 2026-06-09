Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Киевской области: мужчина умер в "скорой", пострадал ребенок
ДТП произошло на днях на трассе "Киев – Знаменка" вблизи села Ходосовка Обуховского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Nissan из-за скорости движения не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Tesla и Toyota.
В результате столкновения 37-летний пассажир Nissan получил тяжелые травмы и скончался в карете "скорой". Самого виновника ДТП и его 14-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.
Экспертиза показала, что 43-летний водитель Nissan был сильно пьян – в его крови обнаружили 2,13 промилле алкоголя.
Правоохранители задержали мужчину. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.
Напомним, ночью 8 июня на Львовщине Tesla вылетела в кювет и разбилась вдребезги. От полученных травм 20-летний юноша погиб, еще четверо парней пострадали.