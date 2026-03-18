В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"

В Киеве будут судить напавшего на медиков мужчину. Они ехали по вызову, чтобы оказать ему помощь

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

29-летний киевлянин находился возле одного из жилых домов на Татарском переулке в Шевченковском районе столицы. Известно, что мужчина был пьян. Прохожая вызвала для него "скорую помощь". Однако мужчина напал на женщину-парамедика, ударив ей кулаком в бедро и живот, после чего скрылся.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью. В ближайшее время он предстанет перед судом.

