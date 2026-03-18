18 марта 2026, 18:20

В Киеве мужчина напал на медиков "скорой"

Фото: Нацполиция
В Киеве будут судить напавшего на медиков мужчину. Они ехали по вызову, чтобы оказать ему помощь

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

29-летний киевлянин находился возле одного из жилых домов на Татарском переулке в Шевченковском районе столицы. Известно, что мужчина был пьян. Прохожая вызвала для него "скорую помощь". Однако мужчина напал на женщину-парамедика, ударив ей кулаком в бедро и живот, после чего скрылся.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

