11 мая 2026, 09:59

Драка со стрельбой на Подоле в Киеве: двое участников конфликта получили подозрения

Фото: полиция
Полицейские сообщили о подозрении двум киевлянам, устроившим драку со стрельбой во дворе ЖК в Подольском районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Поздно вечером 9 мая во дворе жилого комплекса на улице Данченко конфликт между двумя мужчинами перерос в драку, во время которой 43-летний киевлянин несколько раз выстрелил в своего оппонента. 30-летний мужчина получил ранение в ногу и живот. Несмотря на это, пострадавший повредил автомобиль стрелка, нанеся по нему удары ногой.

На место прибыли врачи и полиция. Обоих участников инцидента задержали. Следователи изъяли гильзы и направили их на экспертизу.

Мужчинам объявили подозрения. Действия стрелка квалифицировали как хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Второму участнику конфликта инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296 УКУ). Расследование продолжается.

Напомним, 9 мая в Черкассах мужчина открыл огонь по детям из-за сирени. Правоохранители устанавливают личность стрелка.

