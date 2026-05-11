11 мая 2026, 16:15

Окружили и потребовали документы: в Днепре мужчина набросился на ТЦК с ножом

Фото из открытых источников
Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра рассмотрел дело мужчины, напавшего на ТЦК. Известно, что он нанес им тяжелые телесные повреждения

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчину остановили для проверки документов. Это были пять военных ТЦК и одна полицейская. Когда мужчина отказался предоставлять документы, работник ТЦК силой поместил его в микроавтобус. Внутрь автомобильных деревень два работника ТЦК и задержанный откуда-то взял нож и начал наносить им удары — в живот, в плечо, бедро.

Отмечается, что военные ТЦК получили не менее пяти и не менее см ножевых ранений. Часть из них эксперты называют тяжелыми и опасными для жизни. По словам мужчины, нож он поднял с пола служебного автомобиля ТЦК.

Мужчина признал вину. Он рассказал, что в тот день возвращался из магазина, где купил пластиковый таз. На улице возле него остановился бус. По его словам, из буса вышли мужчины в военной форме с шевронами, некоторые с оружием и в балаклавах. Он отметил, что его оцепили и требовали военно-учетные документы.

По словам мужчины, только полицейская показала ему удостоверение, а военные ТЦК якобы документов не показывали. Он отметил, что якобы не возражал предоставить полицейской свои документы, потому что он обновлял данные и не находился в розыске ТЦК. Однако не имел при себе документов и предложил им поехать по месту жительства, и не хотел показывать документы при посторонних лицах (имел в виду ТЦК).

После этого, говорит обвиняемый, мужчины в военной форме схватили его и потащили к своему автомобилю. Внутри буса он оказался с двумя мужчинами, дверь за ними закрылась. Тогда он сумел взять нож. Когда он пытался выбраться из авто, начал наносить военным удары ножом. Когда машину открыли, другой военный ТЦК произвел выстрел и мужчину задержали.

На суде мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, принимает меры по примирению с потерпевшими и возмещению им вреда. Военные ТЦК подтвердили, что получили от него деньги в качестве компенсации и не настаивали на строгом наказании.

Сторона защиты ссылалась на то, что обвиняемый использовал нож из-за неправомерных действий работников ТЦК и полицейской. Однако суд считал, что никаких доказательств в подтверждение превышением должностными лицами своих служебных полномочий в судебном заседании не установлено.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что после мобилизации местного представителя ромского общества там собралась толпа около 30 человек. Они начали выламывать двери и пытаться прорваться к зданию ТЦК. Впоследствии в ТЦК сделали заявление, рассказав, что произошло.

