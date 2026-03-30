30 марта 2026, 09:57

Наркобизнес на Прикарпатье: среди участников – несовершеннолетний, изъято 165 кг амфетамина

Фото: Прокуратура Украины
Правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Участниками группы стали четверо местных жителей: два 18-летних парня, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник. Они организовали полный цикл наркобизнеса: изготовление, расфасовка и сбыт "продукции" через почтовые сервисы.

Во время 24 обысков правоохранители изъяли:

  • свыше 165 кг амфетамина, каннабиса и 99 таблеток "экстази";
  • оборудование для изготовления наркотиков, черную бухгалтерию, банковские карты, телефоны;
  • наличные в разных валютах на общую сумму около 1,5 млн грн;
  • в гараже 37-летнего участника – психотропные вещества и оружие: две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и большое количество патронов.

Трое участников группы задержаны на месте изготовления наркотиков. Им сообщено о подозрении за незаконное производство и сбыт психотропных веществ, а также использование оборудования для их изготовления.

Старший сообщник задержан в порядке ст. 615 УПК Украины за незаконное обращение психотропов в особо крупных размерах.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей без права залога для совершеннолетних участников и круглосуточный домашний арест для несовершеннолетнего.

Напомним, депутаты Львовского городского совета планируют обратиться в правоохранительные и государственные органы с требованием проверить сеть магазинов U420, где под видом "сувениров" могут продавать запрещенные психотропные вещества.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
