Наркобизнес на Прикарпатье: среди участников – несовершеннолетний, изъято 165 кг амфетамина

Правоохранители в Ивано-Франковской области прекратили деятельность преступной группы, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Участниками группы стали четверо местных жителей: два 18-летних парня, один несовершеннолетний и 37-летний сообщник. Они организовали полный цикл наркобизнеса: изготовление, расфасовка и сбыт "продукции" через почтовые сервисы.

Во время 24 обысков правоохранители изъяли:

свыше 165 кг амфетамина, каннабиса и 99 таблеток "экстази";

оборудование для изготовления наркотиков, черную бухгалтерию, банковские карты, телефоны;

наличные в разных валютах на общую сумму около 1,5 млн грн;

в гараже 37-летнего участника – психотропные вещества и оружие: две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, гранаты с взрывателем и большое количество патронов.

Трое участников группы задержаны на месте изготовления наркотиков. Им сообщено о подозрении за незаконное производство и сбыт психотропных веществ, а также использование оборудования для их изготовления.

Старший сообщник задержан в порядке ст. 615 УПК Украины за незаконное обращение психотропов в особо крупных размерах.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей без права залога для совершеннолетних участников и круглосуточный домашний арест для несовершеннолетнего.

