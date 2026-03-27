Сувениры или наркотики: Львовские депутаты инициируют проверку U420

Депутаты Львовского городского совета планируют обратиться в правоохранительные и государственные органы с требованием проверить сеть магазинов U420, где под видом "сувениров" могут продавать запрещенные психотропные вещества

Об этом, как пишет Эспрессо.Запад, во время сессии заявила депутат от "Голоса" Виктория Христенко, передает RegioNews.

По ее словам, во Львове уже работает по меньшей мере восемь магазинов сети, расположенных в легком доступе для жителей, в том числе подростков.

"Моя 13-летняя дочь зашла в магазин и ей рассказали, как она может "кайфануть", если купит эти сувениры", – рассказала Христенко.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что направит обращение к:

руководства полиции области,

налоговой службы,

Бюро экономической безопасности

Госпродпотребслужбы и областной прокуратуры.

Он также анонсировал создание рабочей группы для проверки таких учреждений и подготовку обращения к центральным властям – президенту, правительству и парламенту.

Ранее журналисты Bihus.Info провели закупки продукции в магазинах U420 в Киеве и передали образцы на экспертизу в частную лабораторию и Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. В результате в продукции обнаружили синтетический каннабиноид – психотропное вещество, обращение которого запрещено в Украине. Эти соединения часто классифицируют как разновидность "спайса".

Журналисты обращают внимание, что состав продукции может изменяться, вероятно, для обхода действующего законодательства, поскольку новые химические формулы не сразу попадают в список запрещенных веществ.

Что известно о сети U420

Сеть U420 начала открытие физических магазинов в 2025 году в Киеве.

Постепенно деятельность компании распространилась по городам Львов, Харьков, Днепр и Одессу. В столице сейчас функционирует около трех десятков таких заведений.

Эта сеть позиционирует себя как кафешоп, ориентированный на поклонников продукции, созданной из легализованного каннабиса. Часть ассортимента представлена в формате сувениров, включая джоинты и другие изделия.

Напомним, в Запорожской области разоблачили масштабный наркобизнес. Злоумышленники наладили канал снабжения и сбыта "кратома" по всей Украине. Сейчас организатора задержали и сообщили ему о подозрении.