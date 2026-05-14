14 мая 2026, 13:55

В Киеве мужчина взорвал военного, потому что хотел заработать на зубы

Фото з відкритих джерел
В столице судили мужчину за совершение теракта. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в июне прошлого года мужчина начал общаться в мессенджере с неустановленным лицом. Согласно инструкциям "куратора", он изготовил взрывное устройство. На карту он получал 5 тысяч гривен, чтобы купить для этого все необходимое.

Впоследствии по почте мужчина получил скутер, разместил его по оговоренному адресу, а в багажник положил взрывное устройство, к которому подключил два телефона. 21 июня прошлого года другой человек привел в действие взрывчатку, когда к скутеру подошел военный.

На суде мужчина признал вину. По его словам, за подрыв военного ему обещали 10 тысяч долларов (однако он так и не получил денег). Куратор после этого приказал ехать в Чернигов, чтобы поджечь авто, но оплаты снова не произошло. Муж был в Прилуках, когда его задержали. Он объяснил, что деньги ему нужны были для лечения зубов.

Что касается военного, к счастью, он выжил. По его словам, тогда в Интернете он познакомился с девушкой. В день встречи она попросила его подойти к ее скутеру, взять там ключи и подняться к ее квартире. Военный не увидел ключей, а когда он начал отходить – раздался взрыв. "Девушка" потом еще писала ему, будто не зная, что произошло.

Мужчине, совершившему теракт, назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, что прокуроры доказали в суде вину 54-летнего харьковчанина , работавшего на российские спецслужбы, передавал информацию о военных ВСУ и готовил теракт на объекте газовой инфраструктуры.

