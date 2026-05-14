В Одесской области чиновник "нарисовал" себе премий на 700 тысяч

Одесская областная прокуратура

Как выяснили правоохранители, в период 2020-2022 годов руководитель дома культуры безосновательно получал надбавки и премии, не отвечающие требованиям законодательства. Он систематически издавал приказы, по которым сам себе начислял дополнительные выплаты.

Известно, что в общей сложности он насчитал себе более 700 тысяч гривен премий. Также безосновательно было уплачено около 150 тысяч гривен единого социального взноса. В результате предприятию нанесен ущерб более чем на 850 тысяч гривен.

