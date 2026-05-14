В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе

Об этом сообщила полиция области.

Событие произошло в четверг, 14 мая, в местной школе.

Предварительно установлено, что между учениками 9 класса возник конфликт в классном помещении перед началом урока, когда учителя еще не было. Во время ссоры один из подростков нанес другому ножевые ранения.

Пострадавший оперативно госпитализирован медиками. Пока он находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и психологи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

