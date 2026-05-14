10:57  14 мая
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
09:08  14 мая
На Запорожье мужчина получил ранения из-за атаки российского FPV-дрона
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 11:53

В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе

14 мая 2026, 11:53
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Кировоградской области устанавливают обстоятельства травмирования ученика в одном из учебных заведений Кропивницкого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло в четверг, 14 мая, в местной школе.

Предварительно установлено, что между учениками 9 класса возник конфликт в классном помещении перед началом урока, когда учителя еще не было. Во время ссоры один из подростков нанес другому ножевые ранения.

Пострадавший оперативно госпитализирован медиками. Пока он находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и психологи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

Читайте также: Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кропивницкий школа учебное заведение нож ножевое ранение конфликт
Драка школьников под Одессой закончилась больницей для ребенка
11 мая 2026, 12:39
В Тернополе 15-летняя школьница пыталась убить одноклассницу: обломок ножа остался в голове девочки
29 апреля 2026, 11:26
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве количество погибших из-за массированной атаки возросло до трех
14 мая 2026, 11:41
Более 15 тысяч гражданских украинцев погибли с начала вторжения РФ
14 мая 2026, 11:34
В Харькове задержали агента ФСБ, который вместе с женой корректировал удары по городу
14 мая 2026, 11:26
Насиловал дочь и продавал видео в даркнете: жителя Днепра отправили за решетку
14 мая 2026, 11:14
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате
14 мая 2026, 10:57
День вышиванки может стать государственным праздником в Украине
14 мая 2026, 10:55
На Черниговщине командир воинской части "прикрывал" подчиненных-прогульщиков
14 мая 2026, 10:45
Враг атаковал Запорожье: под ударом промышленная инфраструктура
14 мая 2026, 10:34
Массированная атака на Киев: увеличилось количество погибших и пострадавших
14 мая 2026, 10:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »