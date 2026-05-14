14:22  14 мая
В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
11:53  14 мая
В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 12:54

В Черновцах СБУ провела обыск у зятя митрополита Лонгина: что известно

14 мая 2026, 12:54
Читайте також українською мовою
Василий Онофрей. Фото: Черновицкий областной совет
Читайте також
українською мовою

Правоохранители провели обыск в доме депутата Черновицкого областного совета Василия Онофрея, который является зятем митрополита УПЦ МП Лонгина (Михаила Жара)

Об этом сообщает ZAHID.NET и телеграмма-каналы, а также источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным, следственные действия прошли 12 мая. На место происшествия прибыл сам митрополит Лонгин с помощниками. Он просил правоохранителей дождаться адвоката.

В сети распространяют видео, на котором виден митрополит во дворе дома, где он общается с правоохранителями в форме СБУ.

В правоохранительных органах Буковины подтвердили факт обысков в доме депутата, однако отметили, что следственные действия связаны с другим уголовным делом, к которому могут быть причастны и другие должностные лица региона.

Подозрение Василию Онофрею пока не объявляли.

По информации источников, обыск может быть связан с более широким расследованием возможных правонарушений с участием чиновников Черновицкой области. Детали дела пока не разглашаются.

Василий Онофрей является депутатом Черновицкого облсовета с 2020 года, избранным от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Работает адвокатом.

Митрополит Лонгин (Михаил Жар) является архиереем УПЦ МП, викарием Черновицко-Буковинской епархии. В 2023 году СБУ сообщала ему о подозрении за разжигание религиозной розни.

Напомним, народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении в государственной измене , совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. В прокуратуре не указывают, о ком идет речь, однако нардеп Александр Дубинский заявил, что ему действительно объявили еще одно подозрение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски СБУ Черновцы ОПЗЖ депутат митрополит зять
СМИ: экснардеп ОПЗЖ Христенко находится на свободе под контролем СБУ
13 мая 2026, 11:56
На Днепропетровщине "Слуга народа" посадила за руль 11-летнюю дочь
12 мая 2026, 14:45
Экснардепу Мураеву объявили новое подозрение: СБУ раскрыла детали
11 мая 2026, 12:57
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Одесской области чиновник "нарисовал" себе премий на 700 тысяч
14 мая 2026, 14:35
В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
14 мая 2026, 14:22
РФ может нанести новые удары: угроза сохраняется – ПС ВСУ
14 мая 2026, 14:06
В Киеве мужчина взорвал военного, потому что хотел заработать на зубы
14 мая 2026, 13:55
США, Китай и война в Украине: что могут изменить переговоры Трампа в Пекине
14 мая 2026, 13:35
Атака РФ на Киев: пятеро погибших, более 10 человек – пропавшие без вести
14 мая 2026, 13:26
На Днепропетровщине группа лиц напала на двух братьев, один в тяжелом состоянии
14 мая 2026, 12:44
"Мадяр": Россия копирует украинскую модель Сил беспилотных систем
14 мая 2026, 12:29
Масштабное ДТП во Львовской области: на трассе столкнулись пять авто
14 мая 2026, 12:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Виталий Портников
Все блоги »