В Черновцах СБУ провела обыск у зятя митрополита Лонгина: что известно

Василий Онофрей. Фото: Черновицкий областной совет

Об этом сообщает ZAHID.NET и телеграмма-каналы, а также источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным, следственные действия прошли 12 мая. На место происшествия прибыл сам митрополит Лонгин с помощниками. Он просил правоохранителей дождаться адвоката.

В сети распространяют видео, на котором виден митрополит во дворе дома, где он общается с правоохранителями в форме СБУ.

В правоохранительных органах Буковины подтвердили факт обысков в доме депутата, однако отметили, что следственные действия связаны с другим уголовным делом, к которому могут быть причастны и другие должностные лица региона.

Подозрение Василию Онофрею пока не объявляли.

По информации источников, обыск может быть связан с более широким расследованием возможных правонарушений с участием чиновников Черновицкой области. Детали дела пока не разглашаются.

Василий Онофрей является депутатом Черновицкого облсовета с 2020 года, избранным от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Работает адвокатом.

Митрополит Лонгин (Михаил Жар) является архиереем УПЦ МП, викарием Черновицко-Буковинской епархии. В 2023 году СБУ сообщала ему о подозрении за разжигание религиозной розни.

Напомним, народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении в государственной измене , совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. В прокуратуре не указывают, о ком идет речь, однако нардеп Александр Дубинский заявил, что ему действительно объявили еще одно подозрение.