В Черновцах СБУ провела обыск у зятя митрополита Лонгина: что известно
Правоохранители провели обыск в доме депутата Черновицкого областного совета Василия Онофрея, который является зятем митрополита УПЦ МП Лонгина (Михаила Жара)
Об этом сообщает ZAHID.NET и телеграмма-каналы, а также источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.
По данным, следственные действия прошли 12 мая. На место происшествия прибыл сам митрополит Лонгин с помощниками. Он просил правоохранителей дождаться адвоката.
В сети распространяют видео, на котором виден митрополит во дворе дома, где он общается с правоохранителями в форме СБУ.
В правоохранительных органах Буковины подтвердили факт обысков в доме депутата, однако отметили, что следственные действия связаны с другим уголовным делом, к которому могут быть причастны и другие должностные лица региона.
Подозрение Василию Онофрею пока не объявляли.
По информации источников, обыск может быть связан с более широким расследованием возможных правонарушений с участием чиновников Черновицкой области. Детали дела пока не разглашаются.
Василий Онофрей является депутатом Черновицкого облсовета с 2020 года, избранным от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Работает адвокатом.
Митрополит Лонгин (Михаил Жар) является архиереем УПЦ МП, викарием Черновицко-Буковинской епархии. В 2023 году СБУ сообщала ему о подозрении за разжигание религиозной розни.
