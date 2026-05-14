Масштабное ДТП во Львовской области: на трассе столкнулись пять авто
ДТП произошло 13 мая около 12:50 на трассе "Киев-Чоп" возле села Хватов Золочевского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как предварительно установили правоохранители, 69-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic столкнулся с четырьмя другими автомобилями: Toyota RAV4, Nissan X-Trail и двумя грузовиками Iveco.
В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка автомобиля Nissan. Ее госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 13 мая в Житомирской области автомобиль перевернулся в ставок. Погибли водитель и его три пассажира.
