Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По словам Бровди, российская армия частично имеет собственный опыт в ведении войны дронов, однако преимущественно принимает уже готовые украинские решения.

"Собственный опыт у них в определенных моментах есть, но в большинстве они стараются что-то у нас украсть, передернуть, пойти по готовому решенному пути", – отметил командующий.

Он сообщил, что Россия формирует собственную группировку Сил беспилотных систем, в которую планируют включить большинство дронов российской армии. По мнению Бровди, это не позволит дистанционно управлять всеми беспилотниками, однако повысит уровень координации и командования, а также позволит увеличить централизованное производство дронов и масштабы их применения на фронте.

В качестве примера он привел модернизацию российских дронов "Молния". По словам "Мадяра", россияне снизили стоимость этих беспилотников примерно до 1,5 тысяч долларов, увеличили боевую часть до 10 килограммов и заказали 1,1 миллиона таких аппаратов.

"Среднестатистическая бригада на полосе за день ловит на себя до 60 "Молний". Они стали дешевые, государство урегулировало цену, сделало огромный заказ и запустило их в массовое использование", – заявил Бровди.

Он добавил, что при таком количестве перехватить всех беспилотников практически невозможно.

Также командующий обратил внимание на массовое использование Россией дронов типа "Шахед" – до 300-400 единиц в сутки. По его словам, это свидетельствует о значительных производственных, логистических и операционных возможностях РФ.

Особо Бровди отметил активное использование российскими штурмовыми группами мобильных средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому украинским FPV-дронам становится сложнее поражать вражескую пехоту.

