Атака РФ на Киев: пятеро погибших, более 10 человек – пропавшие без вести

Фото: ГСЧС Киева

Число погибших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев возросло до пяти

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, поисково-спасательная операция в Дарницком районе столицы продолжается. Под завалами разрушенного дома могут находиться люди – более десяти человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели также продолжают работу в Оболонском районе Киева.

К ликвидации последствий российских обстрелов по всей стране уже привлекли более 750 работников ГСЧС и почти 750 полицейских.

Зеленский добавил, что кроме Киева в результате атаки пострадали и другие регионы. На Киевщине ранены семь человек, в Харькове количество пострадавших возросло до 28, еще два человека получили ранения в Одесской области.

Всего по стране повреждено 180 объектов, из которых более 50 – жилые дома.

Также Зеленский сообщил, что во время гуманитарной миссии в Херсоне российские войска дважды атаковали FPV-дронами автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных дел. В автомобиле находились руководитель миссии и еще восемь сотрудников организации. По словам президента, никто не пострадал.

"За все эти удары будет справедливый ответ", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о трех погибших и 40 пострадавших.