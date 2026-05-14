14:22  14 мая
В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
11:53  14 мая
В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 13:26

Атака РФ на Киев: пятеро погибших, более 10 человек – пропавшие без вести

14 мая 2026, 13:26
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

Число погибших в результате массированной ночной атаки РФ на Киев возросло до пяти

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, поисково-спасательная операция в Дарницком районе столицы продолжается. Под завалами разрушенного дома могут находиться люди – более десяти человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели также продолжают работу в Оболонском районе Киева.

К ликвидации последствий российских обстрелов по всей стране уже привлекли более 750 работников ГСЧС и почти 750 полицейских.

Зеленский добавил, что кроме Киева в результате атаки пострадали и другие регионы. На Киевщине ранены семь человек, в Харькове количество пострадавших возросло до 28, еще два человека получили ранения в Одесской области.

Всего по стране повреждено 180 объектов, из которых более 50 – жилые дома.

Также Зеленский сообщил, что во время гуманитарной миссии в Херсоне российские войска дважды атаковали FPV-дронами автомобиль Управления ООН по координации гуманитарных дел. В автомобиле находились руководитель миссии и еще восемь сотрудников организации. По словам президента, никто не пострадал.

"За все эти удары будет справедливый ответ", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Последствия попадания и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы – Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Ранее сообщалось о трех погибших и 40 пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев погибшие ГСЧС Оболонский район атака российская армия Дарницкий район спасательные работы
Враг атаковал Запорожье: под ударом промышленная инфраструктура
14 мая 2026, 10:34
В центре Франковска дрон попал в жилой дом: пострадали 10 человек
14 мая 2026, 09:58
Россияне атаковали дронами два района Харькова: что известно о пострадавших
14 мая 2026, 09:57
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Одесской области чиновник "нарисовал" себе премий на 700 тысяч
14 мая 2026, 14:35
В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
14 мая 2026, 14:22
РФ может нанести новые удары: угроза сохраняется – ПС ВСУ
14 мая 2026, 14:06
В Киеве мужчина взорвал военного, потому что хотел заработать на зубы
14 мая 2026, 13:55
США, Китай и война в Украине: что могут изменить переговоры Трампа в Пекине
14 мая 2026, 13:35
В Черновцах СБУ провела обыск у зятя митрополита Лонгина: что известно
14 мая 2026, 12:54
На Днепропетровщине группа лиц напала на двух братьев, один в тяжелом состоянии
14 мая 2026, 12:44
"Мадяр": Россия копирует украинскую модель Сил беспилотных систем
14 мая 2026, 12:29
Масштабное ДТП во Львовской области: на трассе столкнулись пять авто
14 мая 2026, 12:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Виталий Портников
Все блоги »