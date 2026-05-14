14 мая 2026, 14:22

В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех

Фото: Прокуратура Украины
В Киеве правоохранители разоблачили подпольное производство фальсифицированного алкоголя, который продавали под видом продукции известных брендов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, группа киевлян организовала нелегальный цех с полным циклом производства алкогольной продукции.

Спирт и готовые напитки фасовали в пластиковую тару и пакеты типа "тетрапак", после чего разливали в бутылки и маркировали этикетками известных торговых марок для продажи.

Во время обысков правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спирта ориентировочной стоимостью около 7 миллионов гривен, около 700 литров готового алкоголя и 8700 единиц упаковочных материалов.

Также изъяты оборудование для разлива и упаковки продукции, генераторы, насосы, печать предприятия, товарно-транспортные накладные и автомобили, которые использовались для перевозки незаконно изготовленного алкоголя.

Всю продукцию и вещественные доказательства изъяли, а образцы алкоголя направили на экспертизу.

Напомним, Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата, изъяв продукцию более чем на 4 млн грн. Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных алкогольных напитков.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
