В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех

В Киеве правоохранители разоблачили подпольное производство фальсифицированного алкоголя, который продавали под видом продукции известных брендов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, группа киевлян организовала нелегальный цех с полным циклом производства алкогольной продукции.

Спирт и готовые напитки фасовали в пластиковую тару и пакеты типа "тетрапак", после чего разливали в бутылки и маркировали этикетками известных торговых марок для продажи.

Во время обысков правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спирта ориентировочной стоимостью около 7 миллионов гривен, около 700 литров готового алкоголя и 8700 единиц упаковочных материалов.

Также изъяты оборудование для разлива и упаковки продукции, генераторы, насосы, печать предприятия, товарно-транспортные накладные и автомобили, которые использовались для перевозки незаконно изготовленного алкоголя.

Всю продукцию и вещественные доказательства изъяли, а образцы алкоголя направили на экспертизу.

Напомним, Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата, изъяв продукцию более чем на 4 млн грн. Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных алкогольных напитков.