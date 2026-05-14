В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
В Киеве правоохранители разоблачили подпольное производство фальсифицированного алкоголя, который продавали под видом продукции известных брендов
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, группа киевлян организовала нелегальный цех с полным циклом производства алкогольной продукции.
Спирт и готовые напитки фасовали в пластиковую тару и пакеты типа "тетрапак", после чего разливали в бутылки и маркировали этикетками известных торговых марок для продажи.
Во время обысков правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спирта ориентировочной стоимостью около 7 миллионов гривен, около 700 литров готового алкоголя и 8700 единиц упаковочных материалов.
Также изъяты оборудование для разлива и упаковки продукции, генераторы, насосы, печать предприятия, товарно-транспортные накладные и автомобили, которые использовались для перевозки незаконно изготовленного алкоголя.
Всю продукцию и вещественные доказательства изъяли, а образцы алкоголя направили на экспертизу.
Напомним, Нацполиция в Днепре ликвидировала масштабную сеть подпольного производства и сбыта алкогольного фальсификата, изъяв продукцию более чем на 4 млн грн. Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных алкогольных напитков.