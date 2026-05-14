Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва, произошедшего 13 мая около 21:45 вблизи остановки общественного транспорта в Сумах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что в руках мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната. От полученных травм он скончался на месте.

На месте работали взрывотехники, криминалисты и следователи.

Полиция устанавливает личность погибшего, а также обстоятельства и причины взрыва.

Решается вопрос о правовой квалификации.

