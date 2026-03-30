30 березня 2026, 09:57

Наркобізнес на Прикарпатті: серед учасників – неповнолітній, вилучено 165 кг амфетаміну

Фото: Прокуратура України
Правоохоронці на Івано-Франківщині припинили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Учасниками групи стали четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та 37-річний спільник. Вони організували повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут "продукції" через поштові сервіси.

Під час 24 обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 165 кг амфетаміну, канабіс та 99 таблеток "екстазі";
  • обладнання для виготовлення наркотиків, "чорну бухгалтерію", банківські карти, телефони;
  • готівку у різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн;
  • у гаражі 37-річного учасника – психотропні речовини та зброю: дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпову рушницю, гранати з підривником та велику кількість набоїв.

Трьох учасників групи затримано на місці виготовлення наркотиків. Їм повідомлено про підозру за незаконне виробництво та збут психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення.

Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України за незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього.

Нагадаємо, депутати Львівської міської ради планують звернутися до правоохоронних і державних органів із вимогою перевірити мережу магазинів U420, де під виглядом "сувенірів" можуть продавати заборонені психотропні речовини.

підозра наркотики Івано-Франківська область неповнолітній амфетамін наркобізнес
Наркотики у вільному доступі: по Україні почали громити магазини U420
27 березня 2026, 12:25
На Рівненщині в дівчини знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів
23 березня 2026, 20:25
Нервував поруч з поліцією: на Дніпропетровщині чоловіка посеред вулиці "спалили" з наркотиками
19 березня 2026, 12:30
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Київщині згорів автобус
30 березня 2026, 11:55
Військові на ринку та СТО замість служби: ДБР викрило скандальну схему в Чернівцях
30 березня 2026, 11:44
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 березня 2026, 11:27
У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
30 березня 2026, 11:16
Через обстріли РФ є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
30 березня 2026, 11:02
На Херсонщині окупанти змушують реєструвати домашні роутери: що відомо
30 березня 2026, 10:54
Намагався купити інвалідність за $6000: у Києві затримали полковника Нацгвардії
30 березня 2026, 10:43
На Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації
30 березня 2026, 10:37
На Черкащині судитимуть офіцера, який змусив підлеглих стати на коліна та побив їх перед строєм
30 березня 2026, 10:24
Готувала теракти проти військових у Хмельницькому: СБУ затримала агентку ФСБ
30 березня 2026, 10:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »