Наркобізнес на Прикарпатті: серед учасників – неповнолітній, вилучено 165 кг амфетаміну
Правоохоронці на Івано-Франківщині припинили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.
Учасниками групи стали четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та 37-річний спільник. Вони організували повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут "продукції" через поштові сервіси.
Під час 24 обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 165 кг амфетаміну, канабіс та 99 таблеток "екстазі";
- обладнання для виготовлення наркотиків, "чорну бухгалтерію", банківські карти, телефони;
- готівку у різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн;
- у гаражі 37-річного учасника – психотропні речовини та зброю: дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпову рушницю, гранати з підривником та велику кількість набоїв.
Трьох учасників групи затримано на місці виготовлення наркотиків. Їм повідомлено про підозру за незаконне виробництво та збут психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення.
Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України за незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах.
Прокуратура клопотала про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього.
