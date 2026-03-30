Наркобізнес на Прикарпатті: серед учасників – неповнолітній, вилучено 165 кг амфетаміну

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці на Івано-Франківщині припинили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на виробництві та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Учасниками групи стали четверо місцевих мешканців: двоє 18-річних хлопців, один неповнолітній та 37-річний спільник. Вони організували повний цикл наркобізнесу: виготовлення, фасування та збут "продукції" через поштові сервіси.

Під час 24 обшуків правоохоронці вилучили:

понад 165 кг амфетаміну, канабіс та 99 таблеток "екстазі";

обладнання для виготовлення наркотиків, "чорну бухгалтерію", банківські карти, телефони;

готівку у різних валютах на загальну суму близько 1,5 млн грн;

у гаражі 37-річного учасника – психотропні речовини та зброю: дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпову рушницю, гранати з підривником та велику кількість набоїв.

Трьох учасників групи затримано на місці виготовлення наркотиків. Їм повідомлено про підозру за незаконне виробництво та збут психотропних речовин, а також використання обладнання для їх виготовлення.

Найстаршого спільника затримано в порядку ст. 615 КПК України за незаконний обіг психотропів в особливо великих розмірах.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою без права застави для повнолітніх учасників та цілодобовий домашній арешт для неповнолітнього.

Нагадаємо, депутати Львівської міської ради планують звернутися до правоохоронних і державних органів із вимогою перевірити мережу магазинів U420, де під виглядом "сувенірів" можуть продавати заборонені психотропні речовини.