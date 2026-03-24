UA | RU
UA | RU
24 марта 2026, 12:02

На Прикарпатье вернули 100 тел погибших военных – продолжается идентификация

24 марта 2026, 12:02
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в рамках репатриации передали 100 неидентифицированных тел украинских военнослужащих

Об этом Суспільному сообщил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Горичок, передает RegioNews.

По его словам, сейчас эксперты работают над идентификацией погибших, проводя комплекс необходимых исследований.

"Это ДНК-экспертизы, стоматологические, дактилоскопические, медико-криминалистические и судебно-иммунологические. Объем работы определяется индивидуально для каждого случая", – отметил он.

Для хранения тел областное бюро получило три новых рефрижератора. Их установили в Ивано-Франковске, Коломне и Калуше – на базе местных медицинских учреждений.

По словам Горичка, работы по установке и подключению оборудования длились около двух недель. Теперь специалисты могут отбирать образцы для идентификации погибших также в Калуше и Коломые.

Напомним, по состоянию на июнь 2025 года в Украину возвращено 6060 тел. По словам министра МВД Игоря Клименко, оккупанты часто передают останки в изуродованном виде: в одном пакете могут быть останки нескольких человек или части тела одного человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
