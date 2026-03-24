На Прикарпатье вернули 100 тел погибших военных – продолжается идентификация

Об этом Суспільному сообщил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Горичок, передает RegioNews.

По его словам, сейчас эксперты работают над идентификацией погибших, проводя комплекс необходимых исследований.

"Это ДНК-экспертизы, стоматологические, дактилоскопические, медико-криминалистические и судебно-иммунологические. Объем работы определяется индивидуально для каждого случая", – отметил он.

Для хранения тел областное бюро получило три новых рефрижератора. Их установили в Ивано-Франковске, Коломне и Калуше – на базе местных медицинских учреждений.

По словам Горичка, работы по установке и подключению оборудования длились около двух недель. Теперь специалисты могут отбирать образцы для идентификации погибших также в Калуше и Коломые.

Напомним, по состоянию на июнь 2025 года в Украину возвращено 6060 тел. По словам министра МВД Игоря Клименко, оккупанты часто передают останки в изуродованном виде: в одном пакете могут быть останки нескольких человек или части тела одного человека.

