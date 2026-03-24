На Прикарпатье вернули 100 тел погибших военных – продолжается идентификация
В Ивано-Франковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в рамках репатриации передали 100 неидентифицированных тел украинских военнослужащих
Об этом Суспільному сообщил исполняющий обязанности начальника учреждения Игорь Горичок, передает RegioNews.
По его словам, сейчас эксперты работают над идентификацией погибших, проводя комплекс необходимых исследований.
"Это ДНК-экспертизы, стоматологические, дактилоскопические, медико-криминалистические и судебно-иммунологические. Объем работы определяется индивидуально для каждого случая", – отметил он.
Для хранения тел областное бюро получило три новых рефрижератора. Их установили в Ивано-Франковске, Коломне и Калуше – на базе местных медицинских учреждений.
По словам Горичка, работы по установке и подключению оборудования длились около двух недель. Теперь специалисты могут отбирать образцы для идентификации погибших также в Калуше и Коломые.
Напомним, по состоянию на июнь 2025 года в Украину возвращено 6060 тел. По словам министра МВД Игоря Клименко, оккупанты часто передают останки в изуродованном виде: в одном пакете могут быть останки нескольких человек или части тела одного человека.
Читайте также: "Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев